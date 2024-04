Campoformido premiato per la valorizzazione del Mulino di Basaldella

Il premio per la valorizzazione del Mulino di Basaldella.

Nuovo riconoscimento per il “Mulin di Basandiele – Mulino di Basaldella”, il centro visite del Parco del Cormor di Campoformido: il 9 aprile 2024 è stata assegnata la Menzione del “Premio Nuova PA, – seconda edizione” assegnata dal sistema integrato Anci-Compa FVG per l’asse tematico “Servizi agli utenti e digitalizzazione”, con la seguente motivazione “Interessante caso di riqualificazione e valorizzazione di un edificio caratteristico del luogo ed esperienza di governance ecologica e culturale”, come annunciato dalla prof.ssa Elena D’Orlando, presidente della commissione di valutazione.

Durante la cerimonia tenutasi a Udine presso la Torre Santa Maria di Confindustria, a cui hanno partecipato anche l’assessore regionale agli Enti Locali Pierpaolo Roberti, il consigliere dell’associazione degli industriali Fabiano Benedetti e molti amministratori locali, l’attestato è stata consegnato direttamente da Dorino Favot, presidente di Anci FVG, a Erika Furlani sindaco di Campoformido e al vicesindaco Christian Romanini, delegato all’ambiente, cultura, turismo e innovazione.

“Ringraziamo il sistema integrato Anci-Compa FVG per questo ulteriore riconoscimento che certifica una volta di più il valore del progetto del Centro visite multimediale ambientale del Mulino di Basaldella” commentano Furlani e Romanini. “In meno di un anno di apertura il Mulin di Basandiele ha ricevuto il Premio Nazionale “Smartphone d’Oro” di PaSocial a Roma a fine 2023, la qualifica di Socio Onorario del Consorzio Apicoltori e ora anche questa menzione di Compa-AnciFVG: traguardi che condividiamo con tutti i soggetti coinvolti in questo progetto e gli oltre duemila visitatori, tra cui molte scolaresche che già hanno potuto apprezzare il percorso didattico divulgativo”.

Il progetto del Centro visite multimediale ambientale “Mulin di Basandiele” nasce dalla volontà di valorizzare in chiave innovativa il patrimonio di biodiversità rappresentato dai prati stabili. Da qui è nato il “Progetto comune amico delle api” che ha trovato sede presso il Mulino di Basaldella, già di proprietà del Comune e arricchito dall’allestimento curato dall’architetto Davide Ciarlini e completato col percorso multimediale realizzato da Massimo Garlatti-Costa col sostegno della Fondazione Biasotti-Vuerich.

L’apertura del centro è affidata alle guide naturalistiche Laura Fagioli, Pierino Picco e Susanna Bernardis che accompagnano i visitatori alla scoperta del percorso didattico che vede il coinvolgimento di numerosi enti pubblici e privati tra i quali le Università di Udine e Trieste, il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, la Regione, Promoturismo FVG, Cultura Nuova, la Fondazione Biasotti Vuerich, le scuole del territorio e il Consorzio degli Apicoltori della Provincia di Udine.

Il Sistema Integrato Anci-Compa FVG ha istituito nel 2022 il Premio NUOVAPA FVG al fine di dare pubblica visibilità e riconoscimento a quei Comuni e Unioni di Comuni del Friuli-Venezia Giulia che, a partire da azioni formative rivolte ai dipendenti e/o agli amministratori locali, si sono distinti per aver avviato un miglioramento e/o una innovazione del proprio Ente.