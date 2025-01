Poker del Tolmezzo a Maniago, prima doppietta in Eccellenza per Madi

La vittoria del Tolmezzo sul campo da calcio del ManiagoVajont.

Vittoria netta, prestazione convincente, la prima promettente doppietta in Eccellenza per Nassim Madi, classe 2007, alla sua quarta presenza in Prima Squadra, l’ottima prova alla sua prima da titolare per Leschiutta. Riparte con il piede giusto il campionato del Tolmezzo Carnia nella prima sfida del girone di ritorno contro il fanalino di coda ManiagoVajont.

I rossoazzurri scendono in campo determinati e già al 3′ ci prova Nagostinis, con Nutta che gli si oppone, riprende Micelli e la difesa di casa si salva in corner. Questione di pochi minuti e arriva il vantaggio di Madi, servito in profondità proprio da Nagostinis; il promettente attaccante di destro infila l’estremo difensore di casa. Il Tolmezzo continua a creare, poi al 23′ il pareggio su calcio di rigore per un contatto al limite tra Leschiutta e Vallerugo. Dal dischetto Gurgu non sbaglia.

I carnici non ci stanno e si ripropongo in avanti, trovando il gol del due a uno ancora con Madi, su azione in contropiede propiziata sempre da Nagostins, con sponda di Micelli e conclusione millimetrica nell’angolino del numero 11 sulla quale Nutta non può nulla.

Nella ripresa il copione non cambia e al 15′ arriva la marcatura di Nagostinis su cross di Fabris dalla sinistra, la botta potente del numero 9 trafigge per la terza volta l’estremo maniaghese. Al 22′ ancora Madi al tiro sfiora la tripletta. Poi a 10 dalla fine il sigillo finale è di Gabriele Faleschini: Cucchiaro su corner duetta con Micelli e poi imbecca il numero 3 che di testa insacca. Prima del triplice fischio finale c’è spazio anche per una grande parata di Cristofoli che si oppone alla bordata di Mucciolo, con l’aiuto del palo. Con i tre punti il Tolmezzo Carnia sale a quota 25 in classifica, agganciando il Fiume Veneto, prossima sfidante proprio della formazione rossoazzurra.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 18^ GIORNATA

MANIAGOVAJONT – TOLMEZZO 1-4

GOL: pt 8′ Madi, 23′ Gurgu su rigore, 42′ Madi; st 15′ Nagostinis, 35′ G.Faleschini.

MANIAGOVAJONT: Nutta, Zoccoletto, Borda (36’st D’Agnolo), Pitau, Vallerugo, Boskovic, Simonella, Devcic (36’st Mucciolo), Gurgu, Delle Donne (21’st Magris). All. Bari

TOLMEZZO: Cristofoli, Leschiutta (25’st Coradazzi), G.Faleschini, Cucchiaro, Rovere (20’st D.Faleschini), Persello, Toso (35’st Rigo), Fabris (40’st Lirussi), Nagostinis (37’st Garbero), Micelli, Madi. All. Serini

ARBITRO: G. Ambrosio di Pordenone (M.Ambrosio-Comar)

NOTE: Ammoniti Pitau, Simonella, Rovere