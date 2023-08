Cividale, dopo la pausa estiva riapre il Centro Giovani

A Cividale riapre il Centro Giovani.

Dopo la chiusura estiva di circa un mese e mezzo, da oggi, lunedì 21 agosto, ha riaperto i battenti il Centro Giovani di Carraria, a Cividale, come annunciato dall’assessore alle Politiche giovanili Giorgia Carlig. Alla cooperativa cividalese Adelaide è stato affidato il servizio di apertura, chiusura e pulizia dell’immobile e quindi i bambini. Ma quel che più conta, i ragazzi e le associazioni potranno usufruire nuovamente degli spazi del Centro.

”Tre saranno le possibilità di attività e prenotazione – ha aggiunto l’assessore Carlig -: per lo studio, l’incontro e lo svago i ragazzi potranno utilizzare liberamente gli spazi il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 19.30. Le associazioni potranno prenotare ed utilizzare le sale a disposizione per prove musicali, laboratori creativi e conferenze informative. Per i più piccoli è confermata la possibilità di festeggiare il loro compleanno in una delle stanze a disposizione”.