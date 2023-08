Torna il palio di San Donato: Cividale del Friuli è pronta a celebrare il Santo Patrono come veniva fatto ogni anno, a partire dal XIV secolo e fino al 1797. Sfilate in coloratissimi abiti medioevali, bancarelle con prodotti tipici della tradizione, laboratori, giochi per grandi e piccoli, saranno l’oggetto del fine settimana dal 18 al 20 agosto, tanto atteso.

In gara esclusivamente i cividalesi, protagonisti della corsa pedestre, delle gare di tiro con l’arco e con la balestra. Si sfideranno i campioni di Borgo Duomo, Borgo San Pietro, Borgo San Domenico, Borgo Brossana e Borgo di Ponte, ma l’intero pubblico sarà coinvolto, complice la magica e suggestiva atmosfera che deriva dalla scrupolosa ricostruzione delle ambientazioni a tema, animate da spettacoli di tamburi, giocolieri, sputafuoco, menestrelli, giullari, che riporteranno gli spettatori indietro nel tempo.

Il 18, 19 e 20 agosto Cividale del Friuli festeggerà la XXII edizione del Palio di San Donato aprendo le porte della città a tutti i visitatori che desiderano vivere in un contesto fuori dall’ordinario. “Il Palio era una vivace competizione tra arcieri, balestrieri e archibugieri che rappresentavano borghi cittadini e di altre città o castelli – spiega il sindaco Daniela Bernardi – Accanto a queste prove, si aggiungevano quelle della corsa a piedi e a cavallo, accompagnate da numerosi spettacoli. Il Palio dei nostri giorni è un grande evento rievocativo che coinvolge tutta la città e che richiama migliaia di turisti anche dall’estero. Dopo la ripartenza post-Covid dell’anno scorso, quest’anno la macchina organizzativa è in gran fermento ed ormai pronta: moltissime persone, che ringrazio per l’enorme impegno, lavorano per mesi al Palio fra volontari dei borghi e delle associazioni, professionisti, esperti, e personale degli uffici comunali”.

Palio di San Donato: tra novità e riconferme.

L’assessore al turismo e agli eventi Giuseppe Ruolo presenta le novità di quest’anno: “Sarà un’edizione dedicata a Fiore de Liberi, maestro d’arme di Cividale, e particolarmente pensata per le famiglie. Avremo infatti spazi ed eventi speciali dedicati ai bambini, due speciali avventure medievali in costume, i grandi ludos per bambini in piazza Foro Giulio Cesare e vari eventi, animazioni e laboratori in tutta Cividale. Ritorna inoltre l’esibizione a cavallo al campo fuori le mura antiche, il sabato e la domenica prima del tramonto; una mostra su Fiore de Liberi e una sulla regola di San Francesco e molta didattica con i laboratori artigianali, le dimostrazioni d’arme e gli appuntamenti con esperti e storici”.

In merito al programma “si inizierà già da giovedì 17 a respirare aria di Palio quando, nel Teatro Ristori, alle 20.30, gli Amici di Pierino consegneranno i premi “Pierino Tolazzi” in ricordo dell’indimenticabile anima del Palio”.

“Per quanto riguarda le conferme, non possono sicuramente mancare i cortei storici e i rituali tipici della manifestazione con l’accoglienza del Palio nel Duomo e la benedizione della città con le reliquie del santo patrono Donato il venerdì sera – continua Ruolo – il corteo patriarcale del sabato pomeriggio, gli onori al Palio la domenica mattina, le gare della sfida tra i Borghi con la corsa pedestre e le gare di tiro con l’arco e la balestra. Immancabili anche le taverne, i mercatini, le ambientazioni, nonché gli spettacoli e le animazioni con giullari, sputafuoco, musici e tamburi.

Parcheggi e viabilità.

Per quanto riguarda i parcheggi e viabilità, per chi arriverà in auto il Comune consiglia di parcheggiare presso la ex-caserma Francescatto di Via Udine, appositamente predisposta e messa a disposizione per la manifestazione in aggiunta ai numerosi parcheggi, evidenziati da apposita segnaletica. Come per gli anni scorsi, soprattutto per le famiglie, è consigliabile raggiungere Cividale del Friuli utilizzando il comodo servizio in treno predisposto dalla FUC Ferrovie Udine – Cividale. Infine, le limitazioni al traffico veicolare disposte con ordinanza dal Comando della Polizia Locale dell’UTI del Natisone sono le stesse degli anni scorsi e sono consultabili sul sito internet del Comune.

Il programma del Palio di San Donato.

Venerdì 18 Agosto 2023

dal Vespro a notte fonda

Dalle 18.30 Le TAVERNE accolgono i forestieri mentre le vie e le piazze si illuminano di colore e si animano di festa con cortei, tamburi, musici, animazioni, giocolieri, menestrelli e sputafuoco.

Le accolgono i forestieri mentre le vie e le piazze si illuminano di colore e si animano di festa con cortei, tamburi, musici, animazioni, giocolieri, menestrelli e sputafuoco. Alle 18.30 Fiore dei Liberi il maestro d’arme nelle grandi corti italiane inaugurazione mostra e conferenza con Massimo Malipiero [Santa Maria dei Battuti]

inaugurazione mostra e conferenza con Massimo Malipiero [Santa Maria dei Battuti] Alle 21.00 accoglienza del Palio nel Duomo e benedizione della città con le reliquie del Santo Patrono Donato il Palio scortato da tamburi e armigeri, accompagnato da cortei di nobili e popolani, attraversa i borghi aprendo ufficialmente il torneo cittadino. [Sagrato del Duomo]

il Palio scortato da tamburi e armigeri, accompagnato da cortei di nobili e popolani, attraversa i borghi aprendo ufficialmente il torneo cittadino. [Sagrato del Duomo] Alle 22.00 Spettacolo dei Tamburi Medioevali di Cividale [Piazza Duomo]

[Piazza Duomo] Alle 22.30 Fior di Spada Historia de Fior dei Liberi magistro d’arme furlano, con Vanni de Lucia e i gruppi storici e gli artisti del Palio [Piazza Duomo]

Sabato 19 Agosto 2023

Dalle 9.30 XV Torneo Comandante Mark : gara internazionale itinerante di tiro con l’arco storico nelle poste di piazza Duomo, Giardino Costantini (Borgo Duomo), Mulinuss (Borgo San Pietro), Villa Carbonaro (Borgo San Domenico), Belvedere sul Natisone (Borgo di Ponte), Ex Orto delle Orsoline (Borgo Brossana), a cura del Gruppo Storico Forojuliense ; alle 15.00 Premiazione (Piazza Paolo Diacono).

In caso di maltempo la gara si svolgerà presso la palestra Martiri della Libertà (via Udine 2).

: gara internazionale itinerante di tiro con l’arco storico nelle poste di piazza Duomo, Giardino Costantini (Borgo Duomo), Mulinuss (Borgo San Pietro), Villa Carbonaro (Borgo San Domenico), Belvedere sul Natisone (Borgo di Ponte), Ex Orto delle Orsoline (Borgo Brossana), a cura del ; alle 15.00 Premiazione (Piazza Paolo Diacono). In caso di maltempo la gara si svolgerà presso la palestra Martiri della Libertà (via Udine 2). Dalla tarda mattinata le TAVERNE offrono agli avventori prelibatezze medievali accompagnate da bevande e infusi aromatizzati, mentre le voci dei mercanti attirano i visitatori verso i ricchi e colorati banchi dei MERCATINI medievali dislocati lungo le vie e le piazze della città.

le offrono agli avventori prelibatezze medievali accompagnate da bevande e infusi aromatizzati, mentre le voci dei mercanti attirano i visitatori verso i ricchi e colorati banchi dei medievali dislocati lungo le vie e le piazze della città. Dalle 15.30 fino a notte fonda SPETTACOLI nelle vie e nelle piazze cittadine: giullari, giocolieri, tamburi, musici, cavalieri nella libera e giocosa follia di un giorno di festa.

nelle vie e nelle piazze cittadine: giullari, giocolieri, tamburi, musici, cavalieri nella libera e giocosa follia di un giorno di festa. Alle 16.00 il Grande Gioco del Medioevo – l’avventura di Fiore dei Liberi i bambini vestiranno i costumi dell’epoca; dedicato ai bambini fra i 6 e i 14 anni e alle famiglie, in P.zza P. Diacono.

i bambini vestiranno i costumi dell’epoca; dedicato ai bambini fra i 6 e i 14 anni e alle famiglie, in P.zza P. Diacono. Alle 16.00 La birra nel Medioevo presentazione didattica e degustazione con il Mastro Birraio Roberto Calligaris, (posti limitati, accesso consentito fino a esaurimento), a cura di Borgo Duomo. [Lì di Pieri]

presentazione didattica e degustazione con il Mastro Birraio Roberto Calligaris, (posti limitati, accesso consentito fino a esaurimento), a cura di Borgo Duomo. [Lì di Pieri] Alle 16.15 Gara di Tiro con la Balestra , la cronaca della gara sarà intervallata da brevi cenni storici sull’arte del tiro con l’arco e balestra a cura del Gruppo Storico Forojuliense . La gara è valida per l’assegnazione del Palio di San Donato. In caso di maltempo le gare si svolgeranno nella palestra Martiri della Libertà (via Udine 2). [Piazza Duomo]

, la cronaca della gara sarà intervallata da brevi cenni storici sull’arte del tiro con l’arco e balestra a cura del . La gara è valida per l’assegnazione del Palio di San Donato. In caso di maltempo le gare si svolgeranno nella palestra Martiri della Libertà (via Udine 2). [Piazza Duomo] Alle 16.30 Il mestiere delle armi lectio di Lisa De Luca sui segni della guerra sul corpo degli uomini d’arme. A cura dell’Associazione Studium de Cividatum. [Campo d’arme nel Complesso di San Francesco]

lectio di Lisa De Luca sui segni della guerra sul corpo degli uomini d’arme. A cura dell’Associazione Studium de Cividatum. [Campo d’arme nel Complesso di San Francesco] Alle 17.30 Un regno tra la terra e il cielo. L’avvincente storia dell’ascesa e della caduta del Patriarcato di Aquileia presentazione volume di Lucio Pertoldi a cura di Borgo Duomo [Lì di Pieri]

presentazione volume di Lucio Pertoldi a cura di Borgo Duomo [Lì di Pieri] Alle 17.45 Corteo Patriarcale: donzelle, nobili e cavalieri, armigeri e popolani accompagnano i campioni dei borghi che si contenderanno il Palio.

donzelle, nobili e cavalieri, armigeri e popolani accompagnano i campioni dei borghi che si contenderanno il Palio. Dalle 18.00 lungo le vie della Città Ducale Gara di corsa pedestre a staffetta «TROFEO DEI BORGHI DI CIVIDALE» avvincente rievocazione della tradizionale staffetta tra fanciulli e campioni di ogni borgo a cura dell’ ACLI Cividale. La gara è valida per l’assegnazione del Palio di San Donato. A seguire premiazioni della corsa. [Piazza Duomo]

lungo le vie della Città Ducale avvincente rievocazione della tradizionale staffetta tra fanciulli e campioni di ogni borgo a cura dell’ La gara è valida per l’assegnazione del Palio di San Donato. [Piazza Duomo] Alle 18.30 La giusta misura lectio di Giorgio Fonda sul più antico manoscritto sull’arte marziale d’Occidente. A cura dell’Associazione Studium de Cividatum. [Campo d’arme nel Complesso di San Francesco]

lectio di Giorgio Fonda sul più antico manoscritto sull’arte marziale d’Occidente. A cura dell’Associazione Studium de Cividatum. [Campo d’arme nel Complesso di San Francesco] Alle 19.00 A cavallo nel Medioevo, giochi d’arme dei cavalieri esibizione equestre con i cavalieri della WM Performance House in collaborazione con Borgo di Ponte [Campo fuori dalle Mura Antiche]

esibizione equestre con i cavalieri della WM Performance House in collaborazione con Borgo di Ponte [Campo fuori dalle Mura Antiche] Alle 19.45 Le cure medievali tra tradizione ed innovazione lectio di Franco Fornasaro sulle cure e le medicazioni delle ferite provocate dalle armi sul corpo umano. A cura dell’Associazione Studium de Cividatum. [Campo d’arme nel Complesso di San Francesco]

lectio di Franco Fornasaro sulle cure e le medicazioni delle ferite provocate dalle armi sul corpo umano. A cura dell’Associazione Studium de Cividatum. [Campo d’arme nel Complesso di San Francesco] Alle 21.30 Fior di Spada Historia de Fior dei Liberi magistro d’arme furlano, con Vanni de Lucia, i gruppi storici e gli artisti del Palio [Piazza Duomo]

Historia de Fior dei Liberi magistro d’arme furlano, con Vanni de Lucia, i gruppi storici e gli artisti del Palio [Piazza Duomo] Alle 22.30 Magnifiche rullate di battaglia con i Tamburi Medioevali di Cividale e i Tamburi Leon Coronato di Spilimbergo [Piazza Duomo]

Domenica 20 Agosto 2023

Alle 10.30 Santa Messa solenne in onore di San Donato patrono della Città. Per l’occasione nella Chiesa è esposto il busto reliquiario del Santo, opera di oreficeria del XIV secolo. [Duomo di Santa Maria Assunta]

patrono della Città. Per l’occasione nella Chiesa è esposto il busto reliquiario del Santo, opera di oreficeria del XIV secolo. [Duomo di Santa Maria Assunta] Alle 11.30 Onori al «PALIO DI SAN DONATO» e Corteo Solenne lungo le vie della Città. Nell’occasione dalla torre campanaria risuoneranno le tradizionali melodie cividalesi eseguite dagli Scampinotadôrs di Rualis .

e lungo le vie della Città. Nell’occasione dalla torre campanaria risuoneranno le tradizionali melodie cividalesi eseguite dagli . Dalla tarda mattinata TAVERNE e MERCATINI medievali aperti.

e medievali aperti. Dalle 15.00 fino a notte fonda SPETTACOLI nelle vie e nelle piazze cittadine: giullari, giocolieri, tamburi, musici, cavalieri nella libera e giocosa follia di un giorno di festa.

nelle vie e nelle piazze cittadine: giullari, giocolieri, tamburi, musici, cavalieri nella libera e giocosa follia di un giorno di festa. Dalle 15.45 Gara di Tiro con l’Arco e la Balestra manesca la gara è valida per l’assegnazione del Palio di San Donato. La cronaca della gara sarà intervallata da brevi cenni storici sull’arte del tiro con l’arco e la balestra, a cura del Gruppo Storico Forojuliense . In caso di maltempo le gare si svolgeranno nella palestra Martiri della Libertà (via Udine 2).

la gara è valida per l’assegnazione del Palio di San Donato. La cronaca della gara sarà intervallata da brevi cenni storici sull’arte del tiro con l’arco e la balestra, a cura del . In caso di maltempo le gare si svolgeranno nella palestra Martiri della Libertà (via Udine 2). Al termine della gara giunge in piazza il Palio di San Donato scortato da tamburi e armigeri e accompagnato da nobili e popolani per essere assegnato al Borgo vincitore.

giunge in piazza il scortato da tamburi e armigeri e accompagnato da nobili e popolani per essere assegnato al Borgo vincitore. A seguire Tenzone della Celata . Sfida tra i campioni dei borghi che si contenderanno, con il sostegno dei rumorosi e coloratissimi borghigiani, l’ambito premio, a cura del Gruppo Storico Forojuliense . [Piazza Duomo]

. Sfida tra i campioni dei borghi che si contenderanno, con il sostegno dei rumorosi e coloratissimi borghigiani, l’ambito premio, a cura del . [Piazza Duomo] Alle 16.00 il Grande Gioco del Medioevo – l’avventura di Fiore dei Liberi i bambini vestiranno i costumi dell’epoca; dedicato ai bambini fra i 6 e i 14 anni e alle famiglie, in P.zza P. Diacono.

i bambini vestiranno i costumi dell’epoca; dedicato ai bambini fra i 6 e i 14 anni e alle famiglie, in P.zza P. Diacono. Alle 16.00 La birra nel Medioevo presentazione didattica e degustazione con il Mastro Birraio Roberto Calligaris (posti limitati, accesso consentito fino a esaurimento), a cura di Borgo Duomo. [Lì di Pieri]

presentazione didattica e degustazione con il Mastro Birraio Roberto Calligaris (posti limitati, accesso consentito fino a esaurimento), a cura di Borgo Duomo. [Lì di Pieri] Alle 18.30 Laudarium – incontro e parole e musica con Francesco d’Assisi concerto musica medievale. Complesso vocale-strumentale “Ruscelli di Note”. A cura di Fraternità ordine francescano secolare del Friuli Venezia Giulia Beato Odorico da Pordenone. [Chiesa di San Francesco]

concerto musica medievale. Complesso vocale-strumentale “Ruscelli di Note”. A cura di Fraternità ordine francescano secolare del Friuli Venezia Giulia Beato Odorico da Pordenone. [Chiesa di San Francesco] Alle 19.00 A Cavallo nel Medioevo, giochi d’arme dei cavalieri esibizione equestre con i cavalieri della WM Performance House in collaborazione con Borgo di Ponte [Campo fuori dalle Mura Antiche]

esibizione equestre con i cavalieri della WM Performance House in collaborazione con Borgo di Ponte [Campo fuori dalle Mura Antiche] Dalle 19.45 premiazioni e consegna del Palio di San Donato al Borgo vincitore nelle gare di corsa pedestre e di tiro con l’arco e la balestra. [Piazza Duomo]

e nelle gare di corsa pedestre e di tiro con l’arco e la balestra. [Piazza Duomo] Alle 21.00 Fior di Spada Historia de Fior dei Liberi magistro d’arme furlano, con Vanni de Lucia e i gruppi storici e gli artisti del Palio [Piazza Duomo]

Historia de Fior dei Liberi magistro d’arme furlano, con Vanni de Lucia e i gruppi storici e gli artisti del Palio [Piazza Duomo] Alle 22.00 FINALE. Fiori di fuoco [Piazza Duomo]