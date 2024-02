Malore vicino al rifugio Marinelli.

Una persona è stata soccorsa dal personale medico infermieristico, nel primo pomeriggio di oggi, a seguito di un malore che l’ha colta nei pressi del rifugio Marinelli, nel territorio comunale di Paluzza, a quota 2100 metri.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio dell’elisoccorso che ha preso in carico la persona, poi trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.