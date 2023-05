Incendio di una canna fumaria, le fiamme minacciano il tetto

L’incendio a Montereale Valcellina.

Nel tardo pomeriggio di domenica 15 maggio, la squadra dei Vigili del Fuoco di Maniago è intervenuta a Montereale Valcellina per un principio d’incendio di una canna fumaria.

Subito è stata anche inviata sul posto l’autoscala da Pordenone in quanto l’incendio aveva anche attaccato il tetto in legno dell’abitazione. La squadra ha provveduto quindi a scoperchiare una parte del tetto per estinguere l’incendio e successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza della copertura.