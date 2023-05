L’incidente in via Lino Zanussi a Brugnera.

I Vigili del fuoco di Sacile sono intervenuti intorno alle 19 In via Lino Zanussi a Brugnera per un incidente stradale tra 2 autovetture.

Nell’ impatto una delle due auto si è capottata ed una persona è rimasta ferita, ed è stata soccorsa dai pompieri in sinergia con il personale sanitario e portata in ospedale in ambulanza. Sul posto anche i carabinieri.