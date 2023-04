Perde il controllo del furgone e finisce contro il muro della galleria

L’incidente nella galleria del Dint a Barcis.

Incidente questo pomeriggio sulla regionale 251, all’interno della galleria del Dint, a Barcis. Per cause ancora al vaglio un furgone adibito a cucina mobile ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare contro la parete della galleria, senza coinvolgere ulteriori veicoli.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Cimolais e l’elisoccorso.

L’uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e per lui è stato disposto il trasporto in ambulanza all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con ferite non gravi. L’elisoccorso è rientrato alla base. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maniago che hanno operato assieme ai sanitari per soccorrere il ferito e poi si sono occupati delle operazioni di messa in sicurezza. Presenti anche i carabinieri di Montereale.

Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.