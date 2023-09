Incidente sul lavoro ad Artegna, operaio ferito ad una mano

Incidente sul lavoro questo pomeriggio ad Artegna.

Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi negli spazi di una attività produttiva di Artegna dove un uomo è stato soccorso dal personale sanitario.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è rimasto ferito a una mano mentre stava utilizzando un utensile. È stato trasportato con l’ambulanza inviata dalla Sores all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con lesioni non gravi e localizzate.