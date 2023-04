L’incidente questa mattina a Trieste.

Incidente questa mattina a Trieste lungo viale dei Campi Elisi all’altezza dell’intersezione con via delle Fiamme Gialle. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia di Stato si sono scontrati una moto e una vettura.

Nell’impatto il centauro è stato sbalzato per circa 8 metri, finendo malamente a terra. Dopo la chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza Als (Advanced Life Support, mezzo di soccorso avanzato con infermiere a bordo).

Il personale sanitario ha preso in carico il 35enne che è stato trasportato all’ospedale di Cattinara per la cura di ferite non gravi. Sul posto anche i Vigili del fuoco.