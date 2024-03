Incidente nella prima mattinata di oggi a Treppo Grande.

Incidente questa mattina intorno alle 6 a Treppo Grande dove un’auto è finita contro un albero. La persona alla guida, un giovane di circa 25 anni, ha improvvisamente perso il controllo, uscendo si strada e e finendo contro la pianta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente sia un’ambulanza che l’elisoccorso, garantendo così un rapido trasporto del giovane ferito in ospedale. Il giovane fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Dopo le prime cure il ragazzo è stato trasportato in codice verde all’Ospedale San Daniele del Friuli.