Continua l’impegno dei Vigili del fuoco dopo l’ondata di maltempo.

In Friuli Venezia Giulia sono 750 interventi per maltempo portati a termine dai Vigili del fuoco dalla mezzanotte del 25 luglio alle 16.30 di oggi.

Sono proseguite anche oggi le operazioni dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia per gli interventi di messa in sicurezza e coperture tetti, alberi caduti, rami pericolanti causati dalla forte ondata di maltempo che ha investito la regione.

I Vigili del comando di Udine che stanno operando con il raddoppio dei turni e il supporto di una squadra del comando di Trieste e una piattaforma aerea giunta dal comando vigili del fuoco di La Spezia portando a termine 250 interventi, 350 sono quelli in attesa e circa 800 sono le schede differibili per le quali devono richiamare i richiedenti e verificare se l’intervento è ancora necessario.

Anche il comando di Pordenone sta operando con il raddoppio dei turni di servizio e sempre fino alle 16.30 di oggi sono stati portati a termine 240 interventi quelli in coda sono 110 e 200 circa sono le schede differibili per le quali, come per il comando di Udine, gli operatori della sala operativa del comando dovranno richiamare i richiedenti.

Migliore la situazione per i Vigili del fuoco del comando di Gorizia che negli ultimi due giorni hanno portato a termine 200 interventi e quelli ancora da eseguire sono 30. Per quanto riguarda il comando Vigili del fuoco di Trieste non ci sono interventi in coda e quelli eseguiti sono 60. La maggior parte degli interventi eseguiti oggi e di quelli in coda sono interventi in altezza che richiedono autoscale o piattaforme aeree e tempi lunghi di esecuzione