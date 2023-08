Spray al peperoncino durante la cena, panico tra i clienti

Qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino durante la cena all’osteria al Feudo di Porcia.

Uno spray urticante, probabilmente al peperoncino, ha rovinato il venerdì sera dei tanti clienti che stavano cenando a Porcia, all’osteria al Feudo. Tosse, bruciore alla gola, respiro affannato e occhi rossi per una trentina di persone che hanno dovuto abbandonare i tavoli.

Tutto è successo intorno alle 20 e 30 e i responsabili di questo scherzo di pessimo gusto potrebbe essere una “banda” di adolescenti. Un incidente simile si è verificato nella terrazza della gelateria “Ice king” in via Marconi, a pochi metri dall’osteria, dove clienti hanno manifestato sintomi simili.

Per ora, individuare i colpevoli risulta complicato. Nonostante il trauma, non sono state trovate prove concrete, come bombolette spray, nei locali coinvolti. Tuttavia, l’attenzione delle forze dell’ordine è alta e le indagini sono in corso.