Quanto si paga di addizionale Irpef in Fvg.

Tra poco arriveranno i Cud, poi sarà tempo di pensare alla dichiarazione dei redditi e se è vero che pagare le tasse non è proprio divertente, i cittadini del Fvg possono consolarsi almeno un po’: la regione, infatti, vanta l’addizionale Irpef più bassa d’Italia.

Molte regioni del Paese hanno un’aliquota unica: in questo caso si va dall’1,23 per cento (in vigore ad esempio in Sardegna, Valle D’Aosta e nel vicino Veneto) all’1,73 per cento (per Lazio ed Abruzzo). Altre, invece, adottano aliquote differenziate in base agli scaglioni di reddito: il Fvg rientra in questo secondo caso. Nella nostra regione, l’aliquota è dello 0,70 per cento per redditi fino a 15mila euro e 1,23 per cento per i redditi superiori, indipendentemente dalla fascia di reddito.

Rispetto alle altre regioni d’Italia che usano il nostro stesso tipo di differenziazione, il Fvg ha sia l’aliquota minima (tutte le altre sono superiori all’1 per cento) sia quella massima più bassa, stando ai dati del Ministero delle Finanze. Basti pensare, ad esempio, che il Lazio (la regione “più cara”) applica il 3,33 per cento dal secondo scaglione compreso in poi. Per quanto riguarda le addizionali comunali, Udine applica lo 0,2; Pordenone lo 0,6 per cento; Gorizia lo 0,7 per cento per tutti i redditi superiori ai 18mila euro e Trieste lo 0,8 con esenzione fino ai 12.500 euro di reddito.