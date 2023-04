Al Fuorisalone l’atmosfera Bliz si fonde con il design

In occasione della Design Week, appuntamento internazionale della metropoli Milanese, Bliz crea in showroom un’atmosfera speciale per vivere il design accostato all’esperienza di scelta di un’auto.

Prestigiosa la collaborazione con Moroso, afferma Alessandro Cervone alla guida della direzione marketing di Bliz. Insieme, con impulso creativo e partendo dal concept di prodotto, abbiamo fatto emergere lo stile delle maison Peugeot, Citroën e DS abbinato alla collezione di prodotti iconici del design d’autore Moroso. L’abitare contemporaneo, il forte rispetto per l’ambiente e la passione per la bellezza, sono le dimensioni che abbiamo raccontato per rendere unica l’experience.

Qualità, innovazione e creatività sono elementi distintivi che ci accomunano, come anche l’alta esperienza e specializzazione sul servizio e sulla conoscenza di prodotto – conclude Alessandro Cervone – . Le installazioni che catturano l’attenzione del visitatore rimarranno fino al 30 aprile negli showroom Peugeot, Citroën e DS di Trieste e Peugeot di Tavagnacco. Un’occasione per vivere il design e la concessionaria in uno scenario imperdibile fuori dagli schemi.

Il Gruppo Bliz

Il Gruppo Bliz, principale interlocutore Stellantis del Friuli Venezia Giulia, è il punto di riferimento dei marchi Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Abarth. L’azienda opera da 40 anni nel mercato automotive ed è presente in regione con diverse sedi dislocate nelle province di Udine, Trieste e Gorizia. Un’offerta al mercato completa, che prevede nuovo, km0, usato, noleggio, service e ricambistica.