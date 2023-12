Muoversi rispettando la natura: bike sharing e ciclostazioni alla Riserva delle Alpi Giulie

Nuovi progetti alla Riserva della Biosfera delle Alpi Giulie.

La Riserva delle Biosfera delle Alpi Giulie, coordinata dall’Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, ha ricevuto un finanziamento di oltre un milione di euro dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase). I fondi sono stati ottenuti grazie alla partecipazione ad uno specifico bando del programma “Siti Naturali UNESCO per il Clima 2023“.

Il finanziamento, riferito ad un totale di 12 interventi in 10 Comuni della Riserva (Artegna, Chiusaforte, Dogna, Gemona del Friuli, Lusevera, Moggio Udinese, Resia, Resiutta, Taipana, Venzone), supporterà progetti per la mobilità sostenibile, come servizi di bike-sharing e ciclostazioni, oltre che di adattamento ai cambiamenti climatici.

Gli interventi selezionati per il finanziamento rappresentano un importante passo avanti nella realizzazione degli obiettivi di sostenibilità a livello locale. Il Parco naturale delle Prealpi Giulie sarà impegnato a coordinare in modo efficace l’utilizzo di queste risorse volte a contrastare gli impatti ambientali negativi ed a preservare la biodiversità della zona grazie al ripristino di habitat di ambienti umidi.

I fondi a disposizione riflettono l’impegno della Riserva della Biosfera delle Alpi Giulie nella promozione della sostenibilità e nella conservazione ambientale. Gli interventi pianificati contribuiranno anche a promuovere stili di vita maggiormente sostenibili nei territori della Riserva.

“Questo risultato – ha commentato la presidente dell’Ente Parco, Annalisa Di Lenardo -, conferma ancora una volta la bontà della scelta di istituire una Riserva di biosfera nei territori delle Alpi e Prealpi Giulie. Questo ci dà un valore aggiunto in termini di sperimentazione di modelli di sostenibilità e di accesso a fondi nazionali ed internazionali. Ringrazio gli uffici del Parco e le Amministrazioni comunali coinvolte per la collaborazione messa in campo in un tempo molto ristretto che ci ha permesso di raggiungere un altro importante traguardo”.