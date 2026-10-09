Ci sarà tempo fino al 15 ottobre per votare il Premio Personaggio dell’Anno 2026, lanciato da Friuli Oggi. I lettori possono proporre le candidature della seconda edizione alla mail [email protected] con oggetto “Personaggio dell’anno“.
L’istituzione del premio nasce per dare un riconoscimento a persone o istituzioni che si siano particolarmente distinte in Friuli con la loro opera e attività. Ecco alcuni ambiti possibili, non necessariamente gli unici:
nel campo della solidarietà umana;
per avere operato in particolari condizioni di disagio nell’adempimento del proprio dovere;
per essersi altamente distinti nel campo sociale, professionale, educativo;
per attaccamento al dovere e fedeltà al lavoro;
nel campo dello sport;
nel campo della cultura, dell’arte, della musica, del teatro, del folklore, ecc.;
nel campo dell’assistenza e beneficenza.
La giuria, raccolte le segnalazioni, procederà con un suo contributo alla formazione di una lista delle candidature. A quel punto spetterà di nuovo ai lettori scegliere tra i candidati al Personaggio dell’anno con un voto online.
Premio Personaggio dell’Anno 2026, ancora pochi giorni per votare
Ci sarà tempo fino al 15 ottobre per votare il Premio Personaggio dell’Anno 2026, lanciato da Friuli Oggi. I lettori possono proporre le candidature della seconda edizione alla mail [email protected] con oggetto “Personaggio dell’anno“.