Premio Personaggio dell’Anno 2026, ancora pochi giorni per votare

Ci sarà tempo fino al 15 ottobre per votare il Premio Personaggio dell’Anno 2026, lanciato da Friuli Oggi. I lettori possono proporre le candidature della seconda edizione alla mail [email protected] con oggetto “Personaggio dell’anno“.



L’istituzione del premio nasce per dare un riconoscimento a persone o istituzioni che si siano particolarmente distinte in Friuli con la loro opera e attività. Ecco alcuni ambiti possibili, non necessariamente gli unici:



nel campo della solidarietà umana;



per avere operato in particolari condizioni di disagio nell’adempimento del proprio dovere;



per essersi altamente distinti nel campo sociale, professionale, educativo;



per attaccamento al dovere e fedeltà al lavoro;



nel campo dello sport;



nel campo della cultura, dell’arte, della musica, del teatro, del folklore, ecc.;



nel campo dell’assistenza e beneficenza.



La giuria, raccolte le segnalazioni, procederà con un suo contributo alla formazione di una lista delle candidature. A quel punto spetterà di nuovo ai lettori scegliere tra i candidati al Personaggio dell’anno con un voto online.