Sentieri delle Pro Loco, alla scoperta di boschi e panorami d’autunno nella Valle di Soffumbergo

La nuova escursione di Sentieri delle Pro Loco.

Una giornata tra boschi, panorami e sapori d’autunno nella Valle di Soffumbergo. Domenica 11 ottobre torna l’appuntamento con i “Sentieri delle Pro Loco”, con una nuova escursione sulle vette che collegano il Monte San Lorenzo al Monte Joanaz, nel cuore delle Valli del Torre e del Natisone.



L’iniziativa, organizzata dal Consorzio Pro Loco Torre Natisone Unpli Aps, propone un percorso ad anello di circa 12 chilometri, con un dislivello di circa 500 metri e una difficoltà media. Il tempo di percorrenza stimato è di circa sei ore e la camminata è indicata per adulti e bambini allenati dai 9 anni in su.

L’escursione durante la Festa delle castagne e del miele

La giornata si inserisce nel programma della 45ª Festa delle castagne e del miele di castagno, organizzata dalla Pro Loco Valle di Soffumbergo, uno degli appuntamenti tradizionali dell’autunno nella zona. “Questa camminata rappresenta una tappa fondamentale del nostro calendario – spiega Giovanna Rossetto, presidente del Consorzio Pro Loco Torre Natisone Unpli Aps –. L’escursione si inserisce nel programma della Festa delle castagne e del miele di castagno, un evento di grande rilevanza che ogni anno richiama tantissimi visitatori a Valle di Soffumbergo. Attraverso i ‘Sentieri delle Pro Loco’ continuiamo a promuovere un turismo lento e consapevole, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire le bellezze naturali delle nostre valli e di condividere i momenti di festa legati alle nostre tradizioni”.



Il ritrovo è previsto alle 8.30 nella Piazzetta festeggiamenti di Valle, davanti alla sede della Pro Loco, mentre la partenza del gruppo è fissata alle 9. L’intero itinerario sarà percorso con l’accompagnamento di una guida naturalistica, che durante la camminata illustrerà le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio.

Prodotti tipici, musica e voli panoramici

Al termine dell’escursione i partecipanti riceveranno in omaggio alcuni prodotti tipici locali offerti dalla Pro Loco. Sarà inoltre possibile fermarsi nell’area della festa per pranzare con specialità alla griglia, piatti della tradizione e dolci alle castagne.



Il programma domenicale proseguirà con la musica itinerante dei “Furlans a Manete”, i voli panoramici in elicottero, i pony, i giochi di una volta proposti dalla Pro Loco di Pozzuolo e un laboratorio didattico dedicato alla vita delle api e alla produzione del miele. La giornata sarà accompagnata anche dalla musica dell’orchestra di René.



In caso di maltempo, l’escursione potrà essere recuperata il 18 o il 25 ottobre. La partecipazione è possibile esclusivamente su prenotazione, da effettuare entro le 18 del giorno precedente contattando il numero 333 4564933. La quota è di 20 euro per gli adulti, 10 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati, mentre per i bambini sotto i 12 anni la partecipazione è gratuita.