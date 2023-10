Staccata la corrente alla chiesa, le borgate restano senza internet

Molte borgate di Castelnovo del Friuli senza internet.

Sono molte le borgate di Castelnovo del Friuli che negli ultimi giorni hanno lamentato grossi problemi di connessione e sono rimaste senza internet. Inizialmente, si pensava che il maltempo avesse causato danni alle infrastrutture, ma recenti in realtà il problema sarebbe dovuto a tutt’altro.

Secondo quanto riferito da alcuni cittadini preoccupati, il problema sarebbe derivato dalla decisione della parrocchia di interrompere il contratto di fornitura elettrica con l’Enel nella chiesa di Colle Monaco. Questo avrebbe avuto un effetto a catena sulla popolazione, poiché i ripetitori di segnale posizionati sulla chiesa si sarebbero improvvisamente spenti a causa della mancanza di alimentazione.

Sul problema è intervenuto anche il sindaco Juri del Toso che ha confermato la mancanza di alimentazione elettrica nella chiesetta di Colle Monaco, ma al momento non è chiaro se la responsabilità fosse della parrocchia o dell’Enel, l’azienda elettrica locale. “L’Amministrazione auspica che il problema venga risolto in breve tempo, poichè si tratta di un servizio essenziale per il quale, nel 2017, sono state profuse parecchie energie da parte di tutta la struttura comunale”, ha concluso il primo cittadino.