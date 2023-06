Onorificenza al Merito Civile per il 23enne Mattia Menon.

Era un tranquillo pomeriggio di svago e relax tra amici attorno alla piscina, poi la tragedia quando Alberto Monetti si è improvvisamente sentito male in piscina: Mattia Menon non ci ha pensato due volte e gli ha praticato la rianimazione, che aveva imparato a fare come volontario della Protezione Civile di Gonars, salvandogli la vita.

Per questo, oggi, il Comune ha voluto premiare il giovane di 23 anni, riconoscendogli l’onorificenza al Merito Civile, con una targa consegnatagli oggi dal sindaco Ivan Boemo.

Mattia è diventato volontario di Protezione civile del gruppo comunale di Gonars durante il periodo della pandemia. Ha seguito il corso di primo soccorso organizzato dalla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia. Solo un mese più tardi da quelle lezioni così importanti, ha salvato la vita del suo coetaneo, praticandogli per 20 minuti la rianimazione cardiaca. Hanno entrambi 23 anni e hanno vissuto un’esperienza che segnerà per sempre le loro esistenze.