I maestri italiani della gelateria artigianale. L’eleganza e la creatività della pasticceria internazionale. Il cioccolato, dalla materia prima alle lavorazioni d’eccellenza. I lievitati e tutte le varianti del pane. L’aroma del caffè, dall’espresso ai più meditativi specialty coffee. E ancora concorsi, talk, internazionalità, giovani e le principali innovazioni del settore. Tutto questo è Sigep -The World Dolce Expo, organizzato da Italian Exhibition Group, la cui 45esima edizione dal 20 al 24 gennaio 2024 alla fiera di Rimini, l’appuntamento di riferimento per il mondo del foodservice dolce, vetrina delle eccellenze legate alle filiere artigianali di gelato, pasticceria, panificazione, caffè e cioccolato. Tante le innovazioni del settore tra i padiglioni, accompagnate dalle ultime tendenze in tema di consumo e di nuovi format per i locali.

Al Sigep anche 29 aziende friulane.

Le filiere di Sigep saranno rappresentate nei 28 padiglioni della fiera con un layout rinnovato e funzionale alla visita di buyer e operatori, con oltre 1.200 brand espositori che occuperanno i 129mila metri quadrati del quartiere espositivo. Presenti anche 29 aziende friulane.

LA SAN MARCO SPA GRADISCA D’ISONZO GO CARUSO ALESSANDRO FRUTTA SECCA SPILIMBERGO PN FRIUL CO SRL MANIAGO PN FRIULINOX ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO TAIEDO DI CHIONS PN NAONIX SRL PORDENONE PN PRISMAFOOD SRL VALVASONE PN TAND-S SRLS FIUME VENETO PN TECNOARREDAMENTI SRL AVIANO PN ZANUSSI PROFESSIONAL – ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA PORDENONE PN ASSOCIAZIONE CAFFE’ TRIESTE TRIESTE TS BAZZARA SRL TRIESTE TS COFFEETREND – MOLTOTOSTATO TRIESTE TS FRESHMEDIA SRLS TRIESTE TS GRUPPO ITALIANO TORREFATTORI CAFFE’ – GITC TRIESTE TS ILLY CAFFE’ SPA TRIESTE TS IMPERATOR SRL TRIESTE TS BLOOM COFFEE SCHOOL TRIESTE TS INOXFRIULI SRL FAEDIS UD LILLY CODROIPO SRL CODROIPO UD

Grazie alla collaborazione con le Associazioni artigiane e industriali di settore, le associazioni nazionali e globali dei Maestri gelatieri e pasticcieri, dei panificatori, dei baristi e degli specialisti del caffè, Sigep 2024 favorirà nuove opportunità di business e networking, fornendo approfondimenti sui mercati stranieri. Tutto a partire dalle novità di prodotto nei diversi settori, gli ultimi trend dal packaging alle tecnologie legate a macchinari e impianti, con un’attenzione particolare ai temi attuali che coinvolgono la gestione dell’impresa e del personale. Ampio spazio alle tematiche della sostenibilità, cultura del prodotto e sviluppo del marketing, fino all’innovazione digitale.