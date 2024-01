I piatti stellati dello chef friulano arrivano da Bofrost

La collaborazione tra lo chef stellato Simone Selva e Bofrost.

Arriva una novità gourmet nei Bofrost City Point di Milano, i locali aperti nel capoluogo lombardo da Bofrost, la più grande azienda italiana della vendita a domicilio di specialità surgelate e fresche, con oltre 1 milione di clienti nel nostro Paese. Nei due esercizi (via Plinio, 1 e via Cesare Corrente, 20) sarà possibile gustare sul posto o acquistare per l’asporto ventiquattro nuovi piatti preparati con la tecnica della vasocottura, che permette di preservare tutto il sapore e le sostanze nutritive degli alimenti.

Li ha creati appositamente per Bofrost il friulano Simone Selva, il più giovane chef stellato d’Italia, che con il suo V.I.T.E. di Lacenigo di Villorba e lo spinoff VITE Food Boutique punta su una cucina che unisce creatività, leggerezza e grande attenzione alle materie prime.

I clienti di Milano potranno inoltre ordinare online queste novità attraverso le piattaforme di delivery (Deliveroo, Just Eat e Glovo), dove i Bofrost City Point sono presenti con la loro offerta che comprende la linea Bofrost Restaurant, dedicata ai piatti pronti da gustare dopo un rapido passaggio in microonde, e una selezione di specialità alimentari del catalogo Bofrost.

I nuovi piatti.

“L’offerta dei Bofrost City Point si arricchisce così con una proposta di alto livello e unica nel suo genere – dichiara l’amministratore delegato di Bofrost Italia Gianluca Tesolin –. Siamo orgogliosi di portare ai nostri clienti milanesi delle prelibatezze che altrimenti potrebbero trovare solo recandosi in Veneto, nel ristorante e nelle boutique di chef Selva. Come sempre abbiamo studiato una proposta che unisce varietà, qualità e comodità di preparazione: chi sceglie le creazioni VITE per l’asporto o tramite i servizi di delivery può prepararle comodamente a casa in pochi minuti”.

Le ricette studiate per Bofrost dallo chef Simone Selva comprendono anche piatti veg e sono ispirate sia alla tradizione culinaria italiana sia ai grandi successi della cucina internazionale. Ci sono primi (gnocchi alla norma, lasagne con ragù di mare in bianco o ragù di corte e tartufo), secondi (guancette glassate con piselli, seppie in zimino, coq au vin e cipolle al cartoccio, maialino con friggitelli, senape antica e olive di Gaeta), contorni e piatti unici (vari tipi di cous cous, tabouleh, curry e riso con tanti abbinamenti diversi).

I ristoranti di Bofrost.

I Bofrost City Point sono stati aperti nella seconda metà del 2023 a Milano e offrono una nuova occasione di contatto tra Bofrost e la clientela. Nei due locali è possibile degustare in loco i piatti della linea Bofrost Restaurant, acquistarli per asporto o ordinarli per la consegna in tutta la città tramite Deliveroo, Just Eat e Glovo. Allo stesso modo è possibile inoltre acquistare una selezione di specialità confezionate, surgelate e fresche, del catalogo Bofrost.

“Una formula – ricorda l’AD Tesolin – sviluppata per venire incontro alle esigenze di chi lavora o risiede nel centro cittadino e ha voglia di una pausa pranzo diversa, veloce ma allo stesso tempo sana e gustosa”. Questo si affianca alla consueta modalità di acquisto e consegna di Bofrost, che si basa sul door to door curato dai venditori delle filiali, che gestiscono il portfolio di clienti fidelizzati a cui consegnano la merce a domicilio. L’esperienza milanese dei Bofrost City Point rappresenta uno dei primi test a livello europeo con cui Bofrost punta a strutturare un servizio sempre più tailor made e allineato alle abitudini e necessità di diverse tipologie di clienti.