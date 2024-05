La stagione estiva a Lignano Sabbiadoro.

Il primo trimestre del 2024 segna per Lignano Sabbiadoro un quasi +30 per cento di presenze rispetto all’anno precedente con una crescita significativa di turisti stranieri (+22%) ma anche e soprattutto italiani (+37,5%). Sono numeri che attestano il successo della destagionalizzazione e l’attrattività della costa friulana, ricercata dai turisti anche d’inverno. Quest’anno ancora di più complice una Pasqua particolarmente bassa e che fanno ben sperare in occasione dell’inaugurazione della stagione.



Secondo un recente studio della Camera di commercio di Pordenone Udine, il comune di Lignano è leader in regione per le presenze turistiche (ospitando una quota pari al 39% del totale) ed è al primo posto per la ricettività (i posti letto della località balneare valgono il 43% del totale). Sono oltre 4.000 gli addetti del Terziario direttamente coinvolti nel turismo a Lignano, il 10% del totale regionale. Inoltre, il comprensorio di Lignano vanta il 53% di posti barca e ha garantito continuità di investimenti, per un settore che sarà presto oggetto di una nuova legge quadro a livello regionale.



Intanto, è iniziato l’allestimento del cantiere per la riqualificazione di Terrazza a Mare, i cui lavori partiranno a breve. Da parte della ditta appaltante è arrivata la conferma che i lavori si concluderanno, salvo imprevisti, prima dell’avvio della stagione 2026.