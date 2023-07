E’ uno dei concerti più attesi dell’estate: a Majano arriva Salmo

Il concerto di Salmo al Festival di Majano.

Il programma del 63° Festival di Majano entra subito nel vivo con uno dei concerti più attesi dell’estate, quello delle star del rap – crossover Salmo, in programma domani, sabato 22 luglio sul grande palco dell’Area Concerti.

Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo è stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro davanti a 50 mila persone, e conta oggi oltre 2,9 miliardi di streaming totali, 67 dischi di platino e 41 dischi d’oro. Salmo è stato in grado di cambiarne i connotati di genere, introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore come ancora non si era mai visto in Italia. Ad arricchire la serata ci sarà anche l’opening act del giovane duo rapper Yane e Resem Brady. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita sui circuiti Ticketone e TicketSms e lo saranno anche alla biglietteria del concerto dalle 19.00. Porte aperte al pubblico dalle 19.30, opening act alle 20.30 e a seguire Salmo live. La musica al Festival inizierà già alle 19.00 sul second stage di Piazza Italia con il concerto dei Playa Desnuda.

La scaletta.

Nella scaletta del concerto di domani Salmo, oltre ai suoi brani più significativi, proporrà anche le tracce tratte dall’ultimo disco “FLOP”, certificato triplo disco di platino, tra cui il fortunatissimo singolo “Kumite”, anch’esso vincitore di tre dischi di platino. Il disco “Flop” ha confermato il successo ottenuto da Salmo con il precedente album “Playlist”, capace di totalizzare ben sette dischi di platino. Sul palco di Majano Salmo sarà accompagnato ancora una volta sul palco da Le Carie, la band composta da Daniele Mungai aka Frenetik alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello aka Dade al basso e da Riccardo Puddu aka Verano. Il 15 marzo è uscito “Tre”, un trittico hardcore che l’artista ha creato proprio con il collettivo, che è una pura dichiarazione d’amore al punk e alla musica suonata.

Chi è Salmo.

Salmo, pseudonimo di Maurizio Pisciottu (nato a Olbia nel 1984), è un pioniere della musica rap italiana. Nel 2011 produce il suo primo disco da solista, “The Island Chainshaw Massacre” (disco di platino) e l’anno successivo pubblica “Death USB”, da subito primo in classifica su iTunes.

Nel 2013 esce “Midnite” (doppio disco di platino) che raggiunge il primo posto tra gli album più venduti in Italia, seguito nel dicembre 2015 da “1984” (doppio platino). Un successo crescente quello dell’artista, confermato anche dal successivo lavoro in studio “Hellvisback” (febbraio 2016), certificato triplo disco di platino. Tra marzo e aprile 2017 ha calcato i palchi dei più prestigiosi Festival europei (Madrid, Barcellona, Parigi, Dublino, Londra, Berlino, Bruxelles, Amsterdam e Salonicco) e scaldato il pubblico con oltre 50 date in Italia. Apprezzatissimo nella dimensione live, con il “Playlist Tour 2019” registra oltre 220 mila presenze, tournée che sancisce il travolgente dell’omonimo album “Playlist” uscito a settembre 2018 e certificato sei volte disco di platino. Il disco ha registrato su Spotify (Italia) il maggior numero di stream in 24h (9.956.884) nel giorno dell’uscita e il maggior numero di stream in una settimana (43.882.595).

Gli altri appuntamenti del fine settimana.

Oltre al concerto di Salmo saranno tante le iniziative del fine settimana. Appuntamento clou di domenica 23 luglio sarà lo spettacolo “Panariello vs Masini”, che vedrà protagonisti i due artisti toscani in una inedita sfida fra battute e canzoni. Dalle 19.00 musica in Piazza Italia con il duo The Pellizzari’s.