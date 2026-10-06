Ved. Sabidussi

di 86 anni

Serenamente, ci ha lasciati Mercedes Mainardis. Ne danno il triste annuncio la figlia Sonia con Gianni, i nipoti Giulia con Luigi, Sara e Federico con Gabriela, Giovanni unitamente a parenti ed amici tutti.



Il rito delle Esequie avrà luogo a GEMONA DEL FRIULI nel duomo di “S.Maria Assunta” venerdì 9 ottobre alle ore 15:30 ove la cara Mercedes sarà presente dalle ore 15:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orario visite: giovedì 10:30 – 18:30 venerdì 8:30 – 14:40.



Al termine del Rito la cara Mercedes proseguirà per la Cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria giovedì 8 C.M. alle ore 19:00 nella chiesa di “S. Valentino” in Godo.



Un sentito ringraziamento a tutti gli operatori della Casa di Riposo di via Croce del Papa a Gemona e al Rep. di Medicina Generale dell’ospedale di Tolmezzo.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 5 Ottobre 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290