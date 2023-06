Il torneo di calcio a Pasian di Prato.

A Pasian di Prato una giornata all’insegna dello sport e della convivialità per ricordare due calciatori della Pasianese calcio, prematuramente scomparsi: Giorgio Piccoli e Cristiano Zampieri. L’iniziativa, in programma sabato 24 giugno a partire dalle 10 al Polisportivo di Pasian di Prato, è promossa da Massimo Inguscio, a sua volta ex calciatore della storica società, assieme ad altri compagni che hanno vestito i colori amaranto, ed è organizzata dal Rugby Club Pasian di Prato con il patrocinio del Comune.

Piccoli negli anni Ottanta è stato il numero 10 della Pasianese. Indimenticabile il sesto posto del 1987/88 nel campionato Interregionale, l’attuale serie D, cui contribuì il talento di Giorgio, famoso per le punizioni “alla Zico”. Zampieri, di qualche anno più giovane, è stato invece portiere dalle giovanili alla prima squadra: un numero uno esplosivo tra i pali che in tanti chiamavano “Gatto”. “Abbiamo lavorato per unire la memoria di questi due grandi calciatori e amici – spiega Inguscio – chiamando tanti ex giocatori che hanno reso famosa questa società, pure fuori regione. Sarà un’occasione di festa, ricordi, commozione“.

Al centro della giornata, mentre funzionerà un fornitissimo chiosco, il torneo amichevole tra Pasianese, Atletico Pasian di Prato, Amatori calcio Pasian di Prato, Amatori calcio Colloredo di Prato e Amatori Passons, le realtà calcistiche del territorio che scenderanno in campo con le tradizionali maglie da gioco. L’appuntamento ha uno scopo benefico. D’intesa con le famiglie Piccoli e Zampieri, i fondi raccolti anche con il contributo degli sponsor, saranno devoluti ad Haiti, associazione attiva negli eventi sportivi. Alle premiazioni, presente l’assessore comunale allo Sport Chiara Serra, è prevista la consegna di targhe a ex presidenti e persone di rilievo dello sport pasianese.