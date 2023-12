Le bellezze di Pordenone direttamente sullo smartphone: ecco la nuova App

La nuova App del Comune di Pordenone.

APPordenone, un nome la cui seconda parte è costituita dalla fusione di due parole che fanno comprendere subito all’utente che si tratta di una app dedicata a Pordenone, nello specifico ai suoi punti di interesse, decisamente numerosi.

Ideata dal Comune di Pordenone, e finanziata in parte con contributi statali e regionali ex L. 266/97, nel quadro di una serie di iniziative per valorizzare la città, APPordenone regala al visitatore l’opportunità di scoprire luoghi, itinerari ed eventi secondo una modalità “smart”.

Come funziona APPordenone.

La nuova app è scaricabile gratuitamente dal da Google Play o daIl’App Store punti di interesse sono proposti sia nel loro insieme, lasciando all’utente il piacere di scoprire Pordenone semplicemente passeggiando, sia sotto forma di itinerari tematici culturali, naturalistici e della tradizione. I luoghi sono suddivisi per tipologia e corredati di dati precisi sulla distanza dal punto della città in cui il visitatore si trova in quel momento, tenendo in considerazione, quindi, anche la sua capacità di muoversi a piedi in base all’età e a eventuali disabilità: il tutto con la possibilità di visualizzare il percorso prescelto sulla mappa.

Palazzi, chiese, monumenti, parchi, piazze e moltissimi altri luoghi importanti del passato e del presente sono raccontati in APPordenone in modo “agile” ma sufficientemente approfondito, offrendo informazioni a misura sia di turista che di appassionato di storia, arte e architettura. Ai luoghi si aggiungono gli eventi, presentati attraverso un calendario sempre aggiornato e completo di tutto quello che c’è da sapere riguardo al dove e al quando degli stessi, ed evidenziati per comodità come “eventi del giorno”.

Uno strumento in più per il turista.

“Ci siamo dotati di uno strumento nuovo in chiave turistica – spiega l’Assessore al Turismo Morena Cristofori – perché l’Amministrazione Comunale e il neo costituito tavolo del turismo propongono azioni con la finalità di promuovere sempre di più la città e il suo territorio mettendo in evidenza tutte le sue peculiarità, con una prospettiva di poter intercettare turisti anche internazionali e con la possibilità che lo strumento messo in campo potrà essere via via integrato e aggiornato con le ultime novità, e con la prospettiva di proporre eccellenze, iniziative e curiosità”. La funzionalità di APPordenone è estremamente semplificata, a portata di chiunque: grazie a un’architettura dei contenuti intelligente e a un’interfaccia grafica attraente offre un’esperienza di navigazione agevole e piacevole.