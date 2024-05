Il nuovo inizio del Pordenone Calcio.

Il Pordenone Calcio si prepara ad un nuovo capitolo della sua storia, ripartendo dalla Promozione e puntando al rilancio dello Stadio Bottecchia. L’annuncio è stato fatto ufficialmente da Gian Paolo Zanotel, figura di spicco di una cordata di imprenditori locali, determinati a raccogliere i cocci della società dopo il fallimento e a riportare la squadra alla gloria di un tempo.

Le ambizioni sono tante. Ma, come sottolineato da Zanotel, l’importante è costruire ora una società solida, con un settore giovanile di rilievo e una prima squadra competitiva. Il ritorno al glorioso Stadio Bottecchia è stato accolta dai tifosi con soddisfazione e speranza. Così come l’arrivo in panchina, che appare ormai scontato, dell’ex capitano Ciccio Campaner.