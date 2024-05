Furto al ristorante, rubati il fondo cassa e i palmari per le ordinazioni

Furto a Tavagnacco.

Due colpi messi a segno in altrettanti locali dell’hinterland udinese: i ladri hanno infatti colpito il ristorante pizzeria Al Fogolar di Tavagnacco; a denunciare il furto ai carabinieri è stato il titolare: ignoti, nella nottata tra l’1 e il 2 maggio, hanno forzato la porta e rubato il fondo cassa e alcuni palmari per le ordinazioni, per un danno di circa 3.500 euro.

Tra le 3.30 e le 8.30 del 29 aprile, invece, i malviventi hanno colpito a Pradamano: hanno forzato una porta secondaria del pub Yardie di via Pier Paolo Pasolini e, anche in questo caso, hanno portato via il fondo cassa, per circa 500 euro di bottino.