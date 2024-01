Furto in una casa di Aquileia.

Ladri in azione nella Bassa Friulana: ignoti, infatti, nella notte tra il 2 e il 3 gennaio hanno colpito un’abitazione privata in via Achille Grandi portando via contanti e preziosi.

I malviventi sono entrati in casa dal seminterrato e hanno trovato la cassaforte che non era stata chiusa, rubando denaro per 2 mila euro e gioielli in oro. Il danno complessivo ammonta a 7mila euro. Oggi, la proprietaria, una signora classe 1939, ha denunciato il fatto ai carabinieri di Aquileia che stanno portando avanti le indagini.