La Festa di Primavera a Tarcento.

Domenica 5 maggio a Tarcento in piazza Libertà e via Roma dalle ore 9 alle 19, si terrà la nona edizione della Festa di Primavera, organizzata dalla ProTarcento in collaborazione con l’Associazione Dentro agli Eventi di Buja.

Sarà una giornata speciale dove vedrà piazza Libertà addobbata da vivaisti provenienti dal Friuli Venezia Giulia con le piante e fiori della stagione primaverile, in via Roma da un lato i prodotti tipici Friulani ed Italiani che saranno presenti con seguenti prodotti: la Sicilia con la sua pasticceria di cannoli, paste di mandorle e arancini, la Puglia con le sue burrate, mozzarella, pane di Altamura e i famosi taralli, la Sicilia con le prelibatezze di frutta, da Sauris i formaggi, salami e speck, dalle Valli del Natisone il miele ed i prodotti dell’alveare, dalla Carnia cosmesi naturale, infusi e olii essenziali, dal Medio Friuli farine e prodotti da forno.

Dall’altro lato gli hobbisti con le loro creazioni di bigiotteria, lavori con uncinetto, bigiotteria ricavata dalla pasta di mais, lanterne in legno artigianale, oggetti in legno, borse dipinte a mano, bigiotteria in pietre naturali, t-shirt del Friuli e tanto altro. Una giornata di festa per poter socializzare e fare una passeggiata all’aria aperta.