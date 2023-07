Lo sversamento di idrocarburi nella roggia di vicolo Caprera.

I volontari di gruppo di Protezione civile del Comune di Campoformido sono intervenuti nel pomeriggio di martedì 4 luglio, attivati dagli operatori della Sala operativa della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia/Sor, a supporto, per quanto di competenza, per uno sversamento di sostanze idrocarburi nella roggia di vicolo Caprera, a Basaldella di Campoformido.

Il corso è stato interessato da un fenomeno di inquinamento, le cui cause sono in corso di accertamento da parte della Polizia locale. Ad attivare la Sor sono stati i Vigili del fuoco. Sul posto anche due funzionari dell’Arpa, per il campionamento della sostanza.

Il tratto interessato dall’inquinamento è di circa 50 metri. I volontari hanno posizionato dei salsicciotti assorbenti di una lunghezza di circa 5-6 metri l’uno, a una distanza di circa 2 metri l’uno dall’altro. La funzione dei salsicciotti è quella di assorbire la sostanza oleosa ed impedirne la sua diffusione nel resto del canale.