Furto al bancomat di Povoletto: manomettono il software e si portano via oltre 70mila euro

Il furto al bancomat dell’ufficio postale di Povoletto.

Furto da capogiro al bancomat dell’ufficio postale di via Ermes di Colloredo, a Povoletto, nella notte tra lunedì 3 e martedì 4. Una banda di ladri è riuscita a svuotare la cassa del bancomat utilizzando una sofisticata tecnica di cyber-attacco. Il bottino, in questo caso, è stato di ben 70.300 euro.

L’allarme è stato dato dai dipendenti questa mattina, quando si sono presentati per lavorare e hanno scoperto il furto. I responsabili dell’azione criminale sembrano essere una banda composta da più individui, che ha utilizzato la tecnica conosciuta come “ATM Jackpotting”. Questo metodo permette ai malviventi di ottenere l’accesso fisico agli sportelli automatici e prelevare denaro contante in modo fraudolento eludendo le misure di sicurezza.

La banda, operando indisturbata, ha praticato un foro nello sportello dell’ufficio postale per poter manipolare l’apparecchio erogatore di banconote. Successivamente, attraverso un sofisticato software, hanno effettuato il prelievo di tutte le banconote disponibili.

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per indagare sull’accaduto. Sul posto sono giunti i carabinieri del Nucleo investigativo di Udine, in collaborazione con i colleghi di Campoformido, al fine di raccogliere elementi e avviare le indagini necessarie per identificare e arrestare i responsabili del furto.