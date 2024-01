Torna il Trofeo Biberon a Forni di Sopra.

Forni di Sopra è pronta ad accogliere le centinaia di giovani sciatori che parteciperanno alla 40° edizione del Trofeo Biberon, gare giovanili di sci alpino e sci nordico che si svolgeranno nelle giornate del 2, 3 e 4 febbraio.

Un fine settimana di sport, entusiasmo, socializzazione e divertimento non solo al parterre della pista Cimacuta ma in tutto il centro turistico montano delle dolomiti friulane, Patrimonio dell’Umanità. Anche quest’anno l’evento, organizzato dallo Sci Club 70 di Trieste, aprirà, per il terzo anno consecutivo, le “Energia Pura Kids Series”, il format di gare che include le categorie “Cuccioli” il cui obiettivo punta a premiare gli atleti nel loro rendimento manifestato nell’arco dell’intera stagione e non sulla singola gara. Il secondo focus è legato alla promozione del binomio sport e cultura attraverso messaggi sfidanti ma concreti: formazione, inclusione, integrazione, consapevolezza, sostenibilità.

Il Trofeo Biberon, che ha raggiunto la sua 19°edizione internazionale, vedrà alla partenza piccoli atleti delle categorie Superbaby, Baby/Cuccioli (dai 6 ai 12 anni) provenienti anche da squadre straniere che, a Forni di Sopra, hanno sempre figurato molto bene per il livello tecnico dei loro tesserati. Sarà una bella sfida per gli atleti del Friuli Venezia Giulia e dei club provenienti da altre regioni italiane.

Il programma.

Il tutto già a partire da venerdì 2 febbraio, giornata dedicata allo slalom con inizio alle ore 9.30 per i Cuccioli e, a seguire, i Baby. Sabato 3 sarà la giornata più attesa con il classico slalom gigante che partirà alle 9.30 con i Cuccioli e poi con i Superbaby e Baby. A poca distanza si svolgerà la gara di sci nordico, una gimkana cross riservata ai Cuccioli, Baby e Superbaby con percorsi della lunghezza di 1200m e 1000m. La partenza è prevista alle ore 13 per i Cuccioli. A seguire sarà la volta dei Baby e Superbaby.

Domenica 4 febbraio sarà la giornata di chiusura dell’evento con la grande novità della Nuova Gimkana, un format inserito nel progetto Fisi per il Futuro che, già dalla stagione 2023/24 si prefigge l’intento di valorizzare la multidisciplinarietà anziché la super specializzazione. La competizione, rivolta ai Pulcini (Superbaby, Baby e Cuccioli), si svolge su piste omologate per slalom gigante e possibilmente con un profilo tale da poter garantire un tracciato con almeno 15 porte di slalom pali nani, almeno 15 porte da Gigante, un tratto di scorrevolezza con almeno 3 ondulazioni e almeno un salto.

La gara inizierà alle ore 9.30 per i Superbaby/Baby e alle 12 per i Cuccioli che scenderanno lungo un tracciato diverso da quello dedicato alle categorie più giovani. Il divertimento è garantito!