Addio a Luciano Locatelli, storico presidente di Latterie Friulane

Luciano Locatelli è scomparso a 87 anni.

Grande lutto in Friuli per la scomparsa di un pilastro dell’imprenditoria regionale, Luciano Locatelli, morto all’età di 87 anni. Figlio del cavaliere Giulio, Luciano Locatelli ha ereditato e portato avanti le imprese di famiglia insieme ai suoi fratelli. Nato a Padova nel 1936, Luciano ha trascorso gran parte della sua vita tra Pordenone e Udine, dedicandosi con passione alle aziende fondate dal padre. Prima alla Ceramica Scala, per poi passare alla gestione dell’azienda di dolciumi Delser e successivamente alle imprese familiari Rhoss ed Eco. La sua visione imprenditoriale ha poi contribuito all’ascesa di Latterie Friulane e della rinomata tenuta vitivinicola di Angoris a Cormons.

Latterie Friulane sotto la sua guida l’azienda è cresciuta in modo esponenziale, diventando un punto di riferimento nel settore lattiero-caseario. La sua visione comprendeva persino l’ambizione di creare un polo unico del lattiero-caseario, coinvolgendo altre aziende del Triveneto per conferire al sistema una dimensione nazionale e internazionale. I suoi funerali saranno celebrati domani nella chiesa del Sacro Cuore a Pordenone, alle 15.