Marzo mese della salute, una serie di incontri pubblici a Lauco

Gli incontri sulla salute a Lauco.

Il Comune di Lauco organizza un ciclo di incontri gratuiti nei nei quali alcuni Medici e Testimoni diretti, affronteranno tematiche che ruotano intorno alla salute. Questi convegni pubblici, si terranno dal 1 al 22 Marzo 2024, tutti i venerdì alle ore 20,00 nelle sedi indicate nel volantino .

Gli incontri vertiranno sul Parkinson (con la testimonianza di Simone Masotti), emergenze pediatriche(relatore Dott. Franco Fior) , lo sviluppo del cervello negli Adolescenti (relatore Dott. Dario Marin), le Demenze(relatore Dott.ssa Sabrina Degano e Dott.ssa Elisa D’Aronco).

L’obiettivo di questi incontri è quello di rappresentare momenti di ascolto e riflessione sulle tematiche affrontate, oltre che per promuovere azioni di prevenzione e salvaguardia della salute. Per coloro che risiedono nel Comune di Lauco, è previsto per le persone disagiate e previo prenotazione, , un accompagnamento con pulmino 9 posti.

Si ringrazia l’assessore alle Politiche Sociali Giada De Cristofano e tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questa iniziativa.