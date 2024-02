Addio a Lucia, sconfitta dalla malattia a soli 57 anni

L’ultimo saluto a Lucia Presacco.

Si sono svolti ieri pomeriggio nel Duomo di Rivignano, i funerali di Lucia Presacco, 57enne scomparsa dopo una coraggiosa battaglia durata cinque anni contro una malattia implacabile.

Accanto a lei, nel suo ultimo viaggio, c’era sempre il suo fedele compagno di vita, Sergio, con cui condivideva non solo l’amore ma anche la passione per il lavoro nella carpenteria a Varmo. Una coppia che incarnava il vero significato della parola “unità”, che i loro cari descrivono come inseparabili, sempre fianco a fianco, anche nei momenti più difficili. Ieri, amici, parenti e conoscenti si sono riuniti per darle l’ultimo saluto.