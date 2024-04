Scontro tra due auto a Tolmezzo, una persona elitrasportata in ospedale

Incidente a Tolmezzo.

Incidente questo pomeriggio a Tolmezzo, in via Val di Gorto. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due vetture. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco di Udine mentre il Sores ha inviato l’elicottero e un’ambulanza.

I sanitari hanno preso in carico una persona rimasta ferita, che è stata trasportata in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo, per i traumi riportati in seguito all’impatto. Il sinistro è accaduto attorno alle 17.30.