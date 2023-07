Cuccioli abbandonati a Cervignano.

Nove cuccioli di cane di appena due giorni di vita sono stati trovati nella serata di ieri, domenica 9 luglio, dentro a un bidone dell’immondizia in Via Cesare Pavese, a Cervignano del Friuli. Ad accorgersi, una passante che ha sentito un lamento e ha aperto il cassonetto trovando le povere bestiole in un sacco nero; i piccoli esserini, uno già privo di vita, giacevano assieme a immondizia e mozziconi di sigaretta.

Un altro cucciolo è morto poco dopo, mentre altri due versano in gravissime condizioni. “La matrioska della morte” la definiscono i volontari dell’associazione “Gli amici di Poldo odv” di Aiello del Friuli, ai quali si è rivolta con una telefonata l’Asl di Cervignano poco dopo le 22.

Attivata anche l’Enpa di Cervignano per cercare di trovare una collocazione per i cuccioli che, con tutta probabilità verranno affidati al canile di Villotta di Chions. Nel frattempo, una denuncia contro ignoti è stata presentata ai carabinieri della stazione di Cervignano del Friuli.

Un’azione vile, quella di un gesto simile, che denota quanta ignoranza e superficialità possa ancora esistere, nonostante le svariate possibilità di affido. “Stremate e deluse” le parole usate dalle volontarie, che non riescono a capacitarsi di come situazioni del genere debbano essere gestite unicamente da volontari, senza l’aiuto delle istituzioni. Una piaga ancora troppo profonda quella che, soprattutto in vista della stagione estiva, dilaga a macchia d’olio, tra maltrattamenti e abbandoni.