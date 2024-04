Dalla Regione Fvg 2,5 milioni di euro per valorizzare l’aeroporto di Gorizia come “contenitore” di grandi eventi.

In arrivo 2,5 milioni di euro per valorizzare il sito dell’aeroporto di Gorizia “Duca D’Aosta”, dove sarà predisposta un’area per ospitare grandi eventi fino a 100mila persone, in vista della capitale europea della Cultura 2025: lo prevede un emendamento di Giunta al ddl Omnibus illustrato in Aula dall’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini.

In particolare, si prevede di stipulare un apposito accordo di programma tra Regione Fvg, Comune di Gorizia e aeroporto, finalizzato alla realizzazione di opere che vanno dall’adeguamento della rete di recinzione dello scalo alla bonifica bellica dell’area e alla predisposizione degli allacciamenti per energia elettrica e rete acque di scarico.

L’aeroporto di Gorizia, come rilevato dal rappresentante dell’Esecutivo regionale, è uno dei pochi luoghi in regione ad avere un’area sufficientemente vasta per ospitare eventi di grandi dimensioni fino a 100mila persone e proprio per questo potrà produrre importanti ricadute in termini turistici anche al di là dell’occasione di Go!2025, rappresentando un valore aggiunto per il territorio e per tutto il Friuli Venezia Giulia nel lungo periodo.