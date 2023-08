Musei aperti e concerti: gli eventi per il Ferragosto a Cividale

Gli eventi di Ferragosto a Cividale del Friuli.

Cividale del Friuli propone ai turisti ed ai cittadini un Ferragosto ricco di arte, storia, musica e cultura: il 15 agosto sarà infatti possibile visitare tutti i musei cittadini e, soprattutto, partecipare ad un concerto serale di flamenco, ad ingresso gratuito.

La serata rappresenta un regalo dell’Assessorato alla Cultura e dell’Associazione Musicale Sergio Gaggia: un evento esclusivo a conclusione degli Incontri di Musica da Camera che hanno allietato la città per 15 giorni. Si tratta di un trascinante concerto di flamenco, dal titolo Esencia Flamenca con gli specialisti spagnoli Carlos Pinana e Manuel Orengo, rispettivamente alla chitarra e alle percussioni, che si esibiranno sotto lo sguardo severo di Adelaide Ristori e delle maschere della tragedia e commedia greche. Il concerto si terrà ad ingresso gratuito alle ore 21:00 in Foro Giulio Cesare. In caso di maltempo verrà spostato al Teatro Adelaide Ristori.

Durante la giornata: per gli appassionati dell’arte moderna e contemporanea c’è la Collezione famiglia De Martiis allestita a Palazzo de Nordis, con opere d’eccellenza che vanno da Afro a Guidi, da Karel Appel a Toulouse Lautrec, da Vasarely alle avanguardie russe degli anni Venti; il museo è aperto in piazza Duomo dalle 10 alle 18.

Cividale Longobarda è magistralmente rappresentata nel Monastero di Santa Maria in Valle dal Tempietto Longobardo aperto dalle 10 alle 18, dal Museo Archeologico Nazionale (10- 19) e dal Museo Cristiano e Tesoro del Duomo (10.00 -13.00 e 15.00 -18.00).

Un museo che non ti aspetti è il C.I.P.S., Centro Internazionale di marionette e burattini antichi dedicato a Vittorio Podrecca e Maria Signorelli, aperto dalle 10 alle 18. Aperta anche la Casa medievale (10-13 e 15-19), il Virtual Balcony in P.zza P. Diacono (10-13 e 15-19) e l’Ipogeo Celtico con le visite guidate ad ogni ora (10-11-12 e 14-15-16-17) con partenza da Palazzo de Nordis).