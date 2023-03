Tipicità friulane e cucina no stop: a Cividale apre All’Hostaria

L’inaugurazione della locanda “All’Hostaria” di Cividale.

Il profumo della tipica cucina friulana, che lascia spazio anche a qualche pietanza mitteleuropea, inebria una location dai contorni rustici . Questa è la locanda “All’Hostaria”, che ha inaugurato la nuova apertura ospitando centinaia di persone, sabato 4 marzo a Cividale.

Una realtà fortemente voluta dal gestore, Fabio Codromaz, di 48 anni, tanto da spingerlo a trasferirsi da San Leonardo, paese nel quale viveva, alle immediate vicinanze del locale. “Erano anni che desideravo aprire questo locale -racconta Fabio – finalmente ho realizzato il mio sogno”. Fabio, che ha lavorato per tredici anni al locale “Il Trinvio” di San Leonardo, dei quali gli ultimi tre come gestore, aveva deciso di abbassare le saracinesche quando, dopo il periodo pandemico, l’afflusso di clientela non era più stato lo stesso.

“Sono stato costretto a chiudere il locale precedente a malincuore qualche settimana fa, in seguito al periodo pandemico, che ha decretato un netto calo di clientela e non sono più riuscito a fare fronte alle spese”, spiega Codromaz. Così, il ristoratore non ha perso tempo e prontamente si è focalizzato puntando tutto sul locale che da sempre avrebbe voluto gestire “Da molto tempo questo locale era chiuso, una volta raggiunto l’accordo con il proprietario della struttura, mi sono rimboccato subito le maniche per aprire il prima possibile“, spiega Fabio.

Il punto forte saranno i piatti tipici sia friulani sia mitteleuropei, tuttavia si punta inizialmente sui pranzi del mezzogiorno a prezzo fisso. “Siamo entusiasti di poter deliziare i palati dei nostri clienti con varie specialità, dai tagliolini, al frico, alla selvaggina – continua Fabio – il locale sarà aperto già dalle 7 del mattino e la cucina osserverà orari no stop dalle 12 alle 21″. Lo staff del locale, oltre al gestore, vede anche Valentino, Michele ed Irene che, oltre ad essere colleghi, sono anche amici di vecchia data. “Ho la fortuna di poter lavorare con colleghi ed amici che conosco da anni, con i quali ho uno splendido rapporto“, conclude l’uomo. Il locale, che vanta 40 posti a sedere all’interno e 30 all’esterno, ha anche un chiosco estivo che molto presto sarà attivo e darà vita alle tanto attese serate estive.