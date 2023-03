L’inquinamento nel canale di Muzzana del Turgnano.

I volontari della squadra comunale di Protezione Civile del Comune di Muzzana del Turgnano stanno intervenendo, su attivazione della Polizia locale, a supporto dei Vigili del fuoco, per contenere un fenomeno di inquinamento delle acque verificatosi lungo un canale del paese, indicativamente in prossimità del corso Muzzanella. La loro attività consisterà nel posizionare delle panne assorbenti per contenere il fenomeno di inquinamento, che parrebbe da idrocarburi.

Sono stati alcuni cittadini, che questo pomeriggio stavano passeggiando nelle aree vicino al canale a segnalare la presenza di sostanze oleose in acqua e anche a segnalare un forte odore di gasolio.

La chiazza oleosa inquinante ha interessato, per quanto è possibile verificare fino a ora, il tratto compreso tra la strada statale 14 e il Cormor, per circa 3 chiometri di canale. Attivata anche l’Arpa.