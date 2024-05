Arte, natura e divertimento: in Friuli nasce il parco delle sculture

A Claut è in arrivo una novità che promette di divertire e affascinare tutti, dai più piccoli ai più grandi: il Parco delle Sculture. Il sentiero ad anello che circonda Claut è stato impreziosito dalle opere d’arte di dieci artisti locali: alcune installazioni sono enormi e scenografiche, altre invece si mimetizzano nella natura circostante. L’esperienza è una sorpresa che si rinnova passo dopo passo, e diventerà indubbiamente una tappa molto amata da famiglie e scolaresche in visita in Valcellina.

Il Parco delle sculture.

Le tecniche con cui sono state realizzate le installazioni sono le più disparate, dal fieno al tessuto passando per legno, metallo, murales e illustrazioni. Le opere d’arte stanno iniziando a comparire nei dintorni di Claut già in queste settimane, ma saranno svelate ufficialmente al pubblico la mattina di venerdì 31 maggio, alle 10. L’area Conca Verde sarà il punto di partenza di una caccia al tesoro che coinvolgerà le scuole del territorio: il percorso, infatti, prevede anche un gioco interattivo a cui si accede tramite l’applicazione mobile “Clapp”.

Clapp.

Dopo aver scaricato Clapp, i visitatori possono inquadrare il codice QR di cui è provvista ogni installazione. Nell’app, la cui veste grafica richiama la “pixel art” e i videogiochi arcade, si possono leggere informazioni sull’artista e sull’opera oppure imparare curiosità sulla natura “chattando” con l’animale stesso. All’inizio del gioco, ad ogni utente vengono assegnati dieci oggetti digitali che hanno a che fare con i comportamenti peculiari della fauna: per completare il percorso, andranno consegnati ognuno all’animale corretto. Gli animali, che vanno dal minuscolo cervo volante al grande orso bruno, sono stati scelti tra quelli che frequentano i vasti territori del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane.

Gli artisti.

Gli artisti che hanno realizzato delle opere per il percorso tematico sono Davide Ivan, Paolo Del Mul, Sebastiano Pallavisini, Barbara Girardi, Carlo Vidoni, Claudia Barberi, Amélie Guyonnet, Daniela Daz Moretti, Emanuele Bertossi, Julia Artico e Giulio Masieri. Il progetto, ideato dall’amministrazione comunale con l’intento di arricchire l’offerta turistica e didattica, è stato realizzato con il sostegno economico della Regione con il coordinamento di Montagna Leader.

“Siamo fieri che Claut si arricchisca con un nuovo elemento unico, un percorso artistico, ludico e didattico declinato per grandi e piccoli grazie alla flessibilità della tecnologia” ha commentato il sindaco Gionata Sturam. “L’estate a Claut sarà ricca di eventi come sempre, ma vi aspettiamo già il 31 per fare esperienza insieme del Parco delle Sculture”.