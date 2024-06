Dodicesima edizione per per l’Aviano-Piancavallo.

Scatta il conto alla rovescia per l’Aviano-Piancavallo, gara internazionale di corsa in montagna che quest’anno – domenica 23 giugno – celebrerà la dodicesima edizione. La partenza avverrà da Aviano, nell’inedita cornice del Centro Sportivo Visinai, luogo simbolo del tradizionale Cross della Pedemontana, e il percorso, in continua salita, si svilupperà sino all’area sportiva Roncjade, nel cuore di Piancavallo, alternando strade, mulattiere e sentieri.

La distanza è quella abituale: 10 miglia, pari a 16,1 km, con un dislivello positivo di 1120 metri. La prova sarà anche valida come campionato regionale assoluto e master di Trail corto. Un motivo di richiamo in più per un evento che negli anni ha saputo conquistare l’attenzione di tanti appassionati della corsa e delle camminate sportive in ambiente naturale.

L’Aviano-Piancavallo è un appuntamento ormai classico d’inizio estate, nato come rievocazione della storica Fortajada, organizzata da Franco Gallini negli anni ’70. La prima edizione, vinta da Giorgio Redolfi, papà di Matteo, organizzatore dell’Aviano-Piancavallo, si disputò il 25 aprile di 51 anni fa. Una pagina di storia che ritorna, coinvolgendo un buon numero di runners e camminatori. Organizzato dall’Atletica Aviano, l’evento del 23 giugno assume anche valore simbolico, essendo tradizionalmente programmato in apertura di stagione, a rappresentare idealmente la salita dalla pianura alla località turistica.

Oltre che sulla gara Fidal, riflettori puntati pure sulle prove di contorno: la Fortaiada, prova a carattere ludico-motorio sulla distanza di 16,1 km, aperta anche gli appassionati del nordic walking, che a Piancavallo troveranno un ambiente ideale per la pratica della disciplina. E poi L’Armo 1191 Trail, prova agonistica sui 25 km, sempre da Aviano al Piancavallo, e la Ecorun Passeggiata delle Malghe, 9 km a carattere ludico-motorio, interamente sull’altopiano.

La panoramica della Malghe.

Dopo la 10 Miglia Internazionale Aviano-Piancavallo, l’attenzione si sposterà sulla Panoramica delle Malghe, in programma domenica 21 luglio con partenza e arrivo nell’area sportiva Roncjade, nel cuore di Piancavallo. Quattro i percorsi. Il più lungo sarà un’ultramaratona di 46 km, dove saranno assegnati anche i titoli regionali Fidal di trail lungo. Gli altri si svilupperanno rispettivamente per 30, 21 e 10 km. Sulle due distanze più corte, oltre che sui 6 km, sono previste anche delle prove a carattere ludico-motorio.

Splendidi panorami si apriranno davanti agli occhi degli atleti che il 21 luglio sceglieranno il fresco dell’altopiano per un impegno “fuoristrada” che promette emozioni. Le modalità d’iscrizione sono le stesse della 10 Miglia Aviano-Piancavallo. Il 15 giugno avverrà il primo passaggio di quota. Il conto alla rovescia, per il doppio appuntamento a Piancavallo, può iniziare.