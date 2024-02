Strada per Clauzetto: “Lavori a buon punto, i semafori garantiranno sicurezza”

La strada per Clauzetto è impraticabile a causa di una frana.

Sono partiti e sono a buon punto i lavori di ripristino della strada che porta a Clauzetto e che era stata resa impraticabile da una frana caduta nel novembre del 2023. Il cantiere è stato momentaneamente interrotto a causa del maltempo, ma gli interventi rimanenti dovrebbero richiedere ancora solo una decina di giorni (pioggia permettendo).

“Riguardo i lavori sulla strada che porta a Clauzetto la realizzazione del tombotto è stata ormai completata – ha spiegato l’assessore regionale, Cristina Amirante, facendo il punto della situazione -. L’opera consentirà ora di allontanare le acque che ruscellano in prossimità del ponte. È stata, inoltre, realizzata ex novo la fondazione stradale“.

“Adesso – ha continuato -, è necessario rimuovere circa mille metri cubi di terreno al fine di realizzare alcune canalizzazioni, in modo che l’acqua piovana possa essere convogliata nel realizzato tombotto. Ovviamente, viste le previsioni di maltempo con la perturbazione in essere nel fine settimana, l’impresa in questi giorni ha interrotto i lavori. Pertanto, serviranno ancora una decina di giorni, dal momento in cui smetteranno le piogge, per riprendere le attività di cantiere in sicurezza”.

“La situazione legata alla frana – ha precisato l’assessore – è continuamente monitorata e si attende il ritorno del bel tempo per il riavvio dei lavori e la successiva riapertura della strada. I semafori garantiranno la viabilità in sicurezza, vista anche la presenza dei sensori in grado di monitorare la costante evoluzione della situazione. Alcuni di questi strumenti sono già stati collocati, altri saranno sistemati a fine lavori”.