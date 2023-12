Musica, foto e racconti per vivere la magia del Natale: l’evento a Codroipo

Sinfonie d’inverno. Tra musiche, immagini e racconti che rievocano la magia del Natale.

Immergersi nella magica atmosfera natalizia trasmettendo e regalando alla comunità un momento di serenità attraverso il connubio tra fotografia e musica inframezzate dalla lettura di brevi testi a tema. si chiama “Sinfonie d’inverno. Tra musiche, immagini e racconti che rievocano la magia del Natale” ed è l’evento gratuito organizzato dal Circolo Fotografico Codroipese, in collaborazione con il maestro Giorgio Cozzutti e la dottoressa Martina Delpiccolo. L’appuntamento è per giovedì 21 dicembre, alle ore 21:00, presso il teatro Benois De Cecco di Codroipo.



Dalle splendide immagini di paesaggi innevati, ai dettagli del ghiaccio che crea geometriche trame, al calore dei mercatini e di case e paesi addobbati per il Natale. Con questo e molto altro il circolo vuole condividere la gioia e la bellezza dell’ultimo mese dell’anno e con l’occasione auguriamo a tutti buone feste e un buon anno nuovo.

I protagonisti.

Giorgio Cozzutti.

Classe 1979 intraprende da piccolino lo studio del pianoforte, ottenendo nel 1997 il “Diploma Pedagogico d’Educazione Musicale” secondo il metodo Willems. Studia con pianisti di fama internazionale, tra cui il friulano Glauco Venier. Nel 2000 si diploma con il massimo dei voti al Conservatorio di Udine e vince il Primo Premio del I Torneo musicale Studentesco della città. Iscritto poi all’Ecole Normale de Musique di Parigi, nel 2002 ottiene il diploma d’insegnamento (tenendo lezioni pubbliche di pianoforte di fronte una giuria di insegnanti calibro internazionale) e nel 2004 il “Diplôme de Concertiste”.



Diploma di Merito della Scuola Superiore Internazionale di musica da camera del Trio di Trieste, vincitore del Concorso Internazionale per piano solo dell’Ile de France e del Concorso UFAM di Parigi, si esibisce in Italia e all’estero in duo pianoforte quattro mani con Aurore de Hulster ottenendo nel corso del 2004 tre primi premi assoluti ai concorsi di Varazze, Cesenatico e Minerbio. Tiene tra il 2003 ed il 2006 diversi concerti-conferenza sulla musica per pianoforte e collabora con lo scrittore friulano Franco Marchetta, realizzando le musiche interamente improvvisate della presentazione drammatizzata del libro “Breve storia di Codroipo”. Si interessa di improvvisazione e tiene alcuni concerti completamente improvvisando e coinvolgendo il pubblico nella realizzazione delle musiche.



Professore di pianoforte ed educazione musicale, insegna in numerose scuole di musica parigine e friulane. Si interessa anche di vocalità e direzione corale. Dirige diversi cori tra i quali il Coro Sante Sabide Junior di Goricizza di Codroipo. È membro fondatore del gruppo Pianotwelve (ensemble di 12 pianisti coordinati dal M°Valter Sivilotti, con questa formazione si è esibito in italia e all’estero, oltre che per Mediaset e RaiSport in mondovisione). Dirige l’Orchestra giovanile “Città di Codroipo” dalla sua fondazione proponendo con questa formazione progetti musicali su tutto il territorio regionale. È stato direttore della Scuola di musica “Città di Codroipo” fino ad agosto 2015, svolgendo dal 2006 un intenso lavoro di organizzazione e di ampliamento dell’offerta formativa e della qualità didattica, portandola a divenire un riferimento regionale per la formazione musicale; attualmente ricopre il ruolo di vicedirettore.

Martina Delpiccolo.

Critica letteraria, insegna scrittura creativa ed è autrice del libro “Una voce carpita e sommersa. Bruna Sibille-Sizia”. Laureata in Lettere con il massimo dei voti presso l’Università di Trieste, dal 2020 collabora con il Messaggero Veneto, Il Piccolo di Trieste e altre testate giornalistiche. È direttrice artistica e referente della Comunicazione per il festival “La Notte dei Lettori” di Udine e per le rassegne dell’Associazione Culturale Colonos; nel 2022 ha collaborato con Teatro Incerto per lo spettacolo “Cumbinin. Intrics e poesie”, di cui è stata coautrice e interprete e con Angelo Floramo ha curato una video-inchiesta sui giovani d’oggi dal titolo “Cul futûr sot da lis ceis”.



È curatrice e referente di numerose attività letterarie e artistiche in diversi luoghi del Friuli, come per esempio Pordenonelegge, si occupa delle lettura in diverse rassegne, spettacoli e video, mentre per quanto riguarda Codroipo è stimata e attiva collaboratrice del Caffè Letterario Codroipese.