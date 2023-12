L’infortunio sugli sci per un 59enne di Udine.

Un udinese di 59 anni si è procurato una distorsione alla caviglia cadendo mentre sciava da Sella Ursic verso il Rifugio Gilberti ad una quota di circa 2000 metri lungo un tratto ripido. A dare l’allarme è stata una guida alpina che si trovava sul posto assieme a dei clienti, che lo sciatore seguiva a breve distanza.

La Sores ha attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale. È stato l’equipaggio dell’elisoccorso a recuperare con una verricellata di quaranta metri, tramite il triangolo di evacuazione, l’infortunato, che non riusciva più a proseguire la discesa in autonomia per un polpaccio dolorante. A Sella Nevea lo sciatore è stato visitato a bordo dell’ambulanza e ha deciso di rientrare con mezzi propri. Intervento si è concluso intorno alle 15.