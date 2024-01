Anziano in stato confusionale sulla tangenziale: salvato dalla polizia

L’anziano vagava in ciabatte sulla tangenziale di Udine.

Nella serata di ieri un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Udine, a seguito di alcune segnalazioni fatte dagli automobilisti in transito lungo il tratto urbano della tangenziale, hanno ha soccorso ad un anziano che in ciabatte stava camminando sul ciglio della strada in evidente stato confusionale.

L’uomo infreddolito e disorientato con un abbigliamento non consono alle rigide temperature del periodo, non era in grado di comunicare in alcun modo con i poliziotti intervenuti e spiegare le motivazioni che lo avevano condotto a percorrere con il buio, pericolosamente quel tratto di strada. E’ parso subito agli occhi degli agenti che l’uomo potesse essersi allontanato da casa all’insaputa dei famigliari. Al seguito non aveva nessun documento che potesse consentire agli operatori della Polizia di Stato di contattarli.

Accertate le sue buone condizioni di salute, è stato riscaldato e fatto salire sull’autovettura di servizio ed accompagnato in Questura dove è stato rifocillato con alcune bevande calde. Fino a quel momento non risultavano pervenute segnalazioni di persone allontanate. L’anziano è rimasto in compagnia degli operatori della Squadra Volante per qualche ora, fino a quando una ragazza che abita in città si è presentata per denunciare la scomparsa dell’anziano padre, allontanatosi da casa a sua insaputa e ha potuto riabbracciarlo. Grazie alle segnalazioni pervenute al numero unico di emergenza ed al pronto intervento degli operatori della Squadra Volante la vicenda si è conclusa con un lieto fine.