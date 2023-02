Si barrica in casa con la madre per ore: bloccato dai carabinieri

Tensione a Reana del Rojale.

Ha dato in escandescenza e poi si è barricato in casa con la madre per diverse ore. E’ successo ieri pomeriggio a Reana del Rojale quando un uomo di 35 anni, si è chiuso nell’abitazione di via Badini, nella frazione di Ribis.

Tutto sarebbe iniziato poco dopo le 14 quando sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che però non sono riusciti ad entrare nell’abitazione a causa della contrarietà dell’uomo. I sanitari hanno quindi chiamato i carabinieri che hanno cercato di mediare con il 35enne facendo quasi subito uscire alcuni familiari.

Ci sono volute invece diverse ore perché la situazione tornasse alla normalità, solo intorno alle 19, grazie al costante dialogo tra i militari e l’uomo, la madre è uscita dall’abitazione. Circa un’ora dopo è toccato anche al 35enne che è stato bloccato dai carabinieri. Al momento non è stato reso noto cosa abbia fatto andare in escandescenza il giovane. Sul posto, oltre ai militari, anche il 118 e gli agenti della polizia di stato.